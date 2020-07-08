Первая ракетка мира, серб Новак Джокович прокомментировал реакцию общественности на вспышку коронавируса на соревнованиях Adria Tour. Проба теннисиста оказалась положительной, в начале июля он сдал отрицательный тест на наличие инфекции.

— Все, что я наблюдаю последнее время, — это очень злобная критика, — цитирует Джоковича Tennis World USA. — Такое впечатление, что это запланированная акция, какая-то охота на ведьм. Человека с громким именем надо сделать за все ответственным.

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