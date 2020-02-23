Нишиока обыграл Умбера в полуфинале турнира в Делрэй-Бич
07:56
В полуфинале турнира АТР в Делрэй-Бич (США) японец Йошихито Нишиока обыграл француза Уго Умбера — 1:6, 6:4, 6:0. В финале он сыграет с победителем матча Райлли Опелка (США) — Милош Раонич (Канада).
Делрэй-Бич (США)
Турнир ATP Delray Beach Open by VITACOST.com
Призовой фонд 602 935 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Йошихито Нишиока (Япония) — Уго Умбер (Франция, 6) — 1:6, 6:4, 6:0
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