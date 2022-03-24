Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:22

Ник Кирьос рассказал об ожиданиях от матча с Андреем Рублевым

Кирьос поделился ожиданиями от матча с Рублевым
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал предстоящий матч второго круга турнира в Майами против россиянина Андрея Рублева.

«Мы вместе росли, видел, как они играет, он крутой теннисист. Мы все знаем, на что он способен. Я буду в этом матче явным андердогом. Я уверен в себе. Если я хорошо подаю и играю на задней линии, я могу победить любого, все это знают. С нетерпением жду матча», — цитирует Кирьоса ATP.

Счет в личных встречах сейчас 1:1.

Теннис
Андрей Рублев
Ник Кирьос
0
Читайте также
10 лучших фильмов для мотивации занятий спортом
Это провокация! Британцев разорвало от того, что русских исключили из ЧМ-2022, а они теперь хотят провести чемпионат Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Здесь должно быть попроще». Екатерина Бычкова дала прогноз на матч Медведева с Марреем

Екатерина Бычкова поделилась ожиданиями от предстоящего матча Рублева и Кирьоса на турнире в Майами
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости