Ник Кирьос рассказал об ожиданиях от матча с Андреем Рублевым

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал предстоящий матч второго круга турнира в Майами против россиянина Андрея Рублева.

«Мы вместе росли, видел, как они играет, он крутой теннисист. Мы все знаем, на что он способен. Я буду в этом матче явным андердогом. Я уверен в себе. Если я хорошо подаю и играю на задней линии, я могу победить любого, все это знают. С нетерпением жду матча», — цитирует Кирьоса ATP.

Счет в личных встречах сейчас 1:1.