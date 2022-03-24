Екатерина Бычкова поделилась ожиданиями от предстоящего матча Рублева и Кирьоса на турнире в Майами

Теннисистка Екатерина Бычкова рассказала об ожиданиях от матча россиянина и австралийца Андрея Рублева и Ника Кирьоса во втором круге турнира в Майами (США).

«Андрей в хорошей форме, сыграл много матчей — 13 или 14 подряд взял. Поэтому у него есть запас этих наигранных встреч. Кирьос — это харизма, талант и даже определённое желание. С Надалем он показал хороший теннис. До этого я бы сказала, что за Рублёва из-за наигранной уверенности, но Ник опасен. Здесь вопрос в том, справится ли Андрей с нервами, потому что Ник часто провоцирует. Как он говорит, привлекает внимание. Он действительно его привлекает к теннису», — цитирует Бычкова «Чемпионат».

Бычкова рассказала, что россиянин сможет победить, если психологически выдержит давление матча.

Встреча теннисистов состоится 25 марта. Начало — в 17.00 (мск).