Надаль считает, что с Гоффеном играл на самом высоком уровне

Испанец Рафаэль Надаль после выхода в четвертый круг турнира Roland Garros отметил, что первые 45 минут провел на высшем уровне. В матче третьего круга он обыграл бельгийца Давида Гоффена – 6:1, 6:3, 4:6, 6:3.

– Вы должны быть реалистами. Уровень, который я держал в течение первых 45 минут, невозможно поддерживать всё время, - цитирует пресс-служба турнира Надаля. - Это очень сложно, потому что это был почти высший уровень, самый высокий уровень, на котором я мог играть.

Впоследствии, когда играете на этом уровне тенниса, каждый раз, когда его понижаете свой уровень, кажется, что что-то рушится. Это странно. Но я играл против отличного теннисистка, так что матч очень позитивный.

Лондеро? Он сейчас играет очень хорошо. Думаю, что это будет очень сложный матч, но я готов бороться на очень высоком уровне.

Надаль пробился в четвертый круг Roland Garros