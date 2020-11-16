Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым на Итоговом турнира года.

«Было непросто, как и всегда на этом турнире. Хочу отметить Андрея, у него потрясающий сезон. Это важная победа для меня. Я вышел на корт с целью играть в свой теннис.

Во многом добиться успеха мне помогла подача. Также отметил бы, что использовал шансы на приеме. Очень доволен этой победой. Впереди тяжелая игра против Тима, но победа над Рублевым в двух сетах однозначно мне поможет», — сказал Надаль в послематчевом интервью.

Далее на турнире Надаль встретится с австрийцем Домиником Тимом и греком Стефаносом Циципасом.