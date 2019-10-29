Муте, Фритц и Де Минаур вышли во второй круг турнира в Париже
16:47
Француз Корантен Муте обыграл серба Душана Лайовича в матче первого круга на турнире в Париже — 6:4, 1:6, 6:3.
В другом матче американец Тэйлор Фритц оказался сильнее соотечественника Фрэнсиса Тиафо — 7:6(8:6), 3:6, 6:4, а австралиец Алекс Де Минаур — серба Ласло Джере — 6:1, 6:4.
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Корантен Муте (Франция, LL) — Душан Лайович (Сербия) — 6:4, 1:6, 6:3
Тэйлор Фритц (США) — Фрэнсис Тиафо (США) — 7:6(8:6), 3:6, 6:4
Алекс Де Минаур (Австралия) — Ласло Джере (Сербия) — 6:1, 6:4
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