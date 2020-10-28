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Новости   //    Теннис   //    ATP

Монфис досрочно завершил сезон

09:47
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Французский теннисист Гаэль Монфис заявил о досрочном завершении выступлений в сезоне-2020.

— На сегодняшний день мне не очень комфортно играть в теннис, — приводит Essentially Sports слова Монфиса. — У меня плохо получаются подачи, из-за этого трудно быть конкурентоспособным. Мне нужно прекратить эту негативную спираль. Лучшее решение — больше не играть в этом сезоне.

34-летний спортсмен провел четыре матча после возобновления сезона, прерванного из-за коронавируса, и не выиграл ни одной встречи.

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