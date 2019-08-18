Медведев вышел в финал турнира в Цинциннати, одержав волевую победу над Джоковичем
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Россиянин Даниил Медведев одержал волевую победу над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале турнира в Цинциннати (США) — 3:6, 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час и 43 минуты. На счету россиянина 16 эйсов, тогда как у первой ракетки мира лишь 6.
В финале Медведев сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном. Этой третий финал кряду для Медведева.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 6 056 280 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Даниил Медведев (Россия) — Новак Джокович (Сербия) — 3:6, 6:3, 6:3