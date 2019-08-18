Медведев вышел в финал турнира в Цинциннати, одержав волевую победу над Джоковичем

Россиянин Даниил Медведев одержал волевую победу над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале турнира в Цинциннати (США) — 3:6, 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час и 43 минуты. На счету россиянина 16 эйсов, тогда как у первой ракетки мира лишь 6.

В финале Медведев сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном. Этой третий финал кряду для Медведева.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 056 280 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия) — Новак Джокович (Сербия) — 3:6, 6:3, 6:3