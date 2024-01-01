Медведев встретил Новый год с семьей

Российский теннисист Даниил Медведев встретил Новый год в кругу семьи. Супруга спортсмена Дарья опубликовала в соцсети фото с мужем и их дочерью Алисой.

Даниил Медведев с семьей. Фото Соцсети

В сезоне 2023 года Медведев выиграл 5 турниров ATP: в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме. Всего он одержал 66 побед. На итоговом чемпионате ATP 27-летний россиянин дошел до полуфинала, уступив итальянцу Яннику Синнеру (3:6, 7:6, 1:6). На данный момент Медведев располагается на 3-й строчке мирового рейтинга.