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Сегодня, 11:40

Медведев встретил Новый год с семьей

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Российский теннисист Даниил Медведев встретил Новый год в кругу семьи. Супруга спортсмена Дарья опубликовала в соцсети фото с мужем и их дочерью Алисой.

Даниил Медведев с семьей.
Фото Соцсети

В сезоне 2023 года Медведев выиграл 5 турниров ATP: в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме. Всего он одержал 66 побед. На итоговом чемпионате ATP 27-летний россиянин дошел до полуфинала, уступив итальянцу Яннику Синнеру (3:6, 7:6, 1:6). На данный момент Медведев располагается на 3-й строчке мирового рейтинга.

Теннис
Даниил Медведев
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