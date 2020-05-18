Медведев рассказал, кем был стал без тенниса

Даниил Медведев провел прямой эфир в Instagram с Кареном Хачановым. Первая ракетка России рассказал, кем бы стал, если бы не теннис.

— Как бы это тупо ни звучало, но я всегда отвечаю одно и то же — я уверен, что я бы стал киберспортсменом, — приводит слова Медведева gotennis. — Не уверен в чем — FIFA или стрелялке какой-нибудь, но я уверен, что получилось бы, потому что я был бы целеустремлен. Допустим, мне нравится играть в футбол с друзьями, но я знаю, что никогда бы не стал профессиональным футболистом — у меня просто не получилось бы.

По киберспорту. Для этого должны быть условия. Ты очень рано должен попасть на высокий уровень — после 17 будет давление со всех сторон: ты занимаешься ничем, ты просто играешься в игры. Естественно, тебе придется зарабатывать деньги и, возможно, ты это просто забросишь. Это единственная сложность большая, которую я вижу в киберспорте, но мне это интересно.