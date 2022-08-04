Медведев одержал 250-ю победу в профессиональной карьере

Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге турнира в Лос-Кабосе обыграл австралийца Ринки Хидзиката (6:4, 6:3).

Для 26-летнего россиянина это 250-я победа в профессиональной карьере. Ранее Медведев продлил лидерство в рейтинге ATP до 10 недель и обошел Марата Сафина, который был на первой строчке в общей сложности девять недель.

За свою карьеру Медведев выиграл US Open-2021, итоговый турнир ATP-2020, а также четыре Мастерса.