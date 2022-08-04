Медведев одержал 250-ю победу в профессиональной карьере
Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге турнира в Лос-Кабосе обыграл австралийца Ринки Хидзиката (6:4, 6:3).
Для 26-летнего россиянина это 250-я победа в профессиональной карьере. Ранее Медведев продлил лидерство в рейтинге ATP до 10 недель и обошел Марата Сафина, который был на первой строчке в общей сложности девять недель.
За свою карьеру Медведев выиграл US Open-2021, итоговый турнир ATP-2020, а также четыре Мастерса.
? ??— ATP Tour (@atptour) August 4, 2022
Make that 2??5??0?? career wins for @DaniilMedwed! @AbiertoLosCabos | #ATC2022 pic.twitter.com/o00ZFAgvmZ
Новости