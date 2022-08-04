Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Лос-Кабосе

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы в матче второго круга турнира в Лос-Кабосе над австралийцем Ринки Хидзикату (6:4, 6:3).

«Не так легко играть после небольшой паузы, особенно если это первый матч на харде за долгое время, после турнира в Майами. Ощущения были не так уж плохи. Я мог бы чаще делать брейк, но, когда побеждаешь, все в порядке. Мне следует так играть в следующих матчах», — приводит слова Даниила Медведева пресс-служба ATP.

В четвертьфинале турнира Медведев встретится с литовцем Ричардасом Беранкисом.