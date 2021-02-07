Медведев обыграл Берреттини и принес России победу в ATP Cup
04:55
Российский теннисист Даниил Медведев в финале ATP Cup обыграл итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:4, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Россиянин четыре раза подал навылет и сделал три двойные ошибки.
Счет в серии стал 2-0 в пользу России, которая стала победителем ATP Cup. В первом матче Андрей Рублев оказался сильнее Фабио Фоньини.
????? ????@DaniilMedwed clinches the #ATPCup for Team Russia, def. Berrettini 6-4 6-2. pic.twitter.com/t9ObWdzHRd— #AusOpen (@AustralianOpen) February 7, 2021
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю