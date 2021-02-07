Медведев обыграл Берреттини и принес России победу в ATP Cup

Российский теннисист Даниил Медведев в финале ATP Cup обыграл итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Россиянин четыре раза подал навылет и сделал три двойные ошибки.

Счет в серии стал 2-0 в пользу России, которая стала победителем ATP Cup. В первом матче Андрей Рублев оказался сильнее Фабио Фоньини.