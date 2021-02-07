Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Медведев обыграл Берреттини и принес России победу в ATP Cup

04:55
Даниил Медведев обыграл Маттео Берреттини. Фото ATP
Даниил Медведев обыграл Маттео Берреттини. Фото ATP
Теги:

Российский теннисист Даниил Медведев в финале ATP Cup обыграл итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Россиянин четыре раза подал навылет и сделал три двойные ошибки.

Счет в серии стал 2-0 в пользу России, которая стала победителем ATP Cup. В первом матче Андрей Рублев оказался сильнее Фабио Фоньини.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир