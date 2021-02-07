Рублев прокомментировал победу над Фоньини в финале ATP Cup

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над итальянцем Фабио Фоньини в финале ATP Cup (6:1, 6:2).

«Я знал, кто мой соперник. Ранее я лишь раз выигрывал у Фоньини, он очень крутой игрок. Но я держал ухо востро, тем более, что подошел к турниру в хорошей форме. Чего жду от матча Медведева? Мы еще ни разу не проиграли в личных матчах, думаю, Даня там все решит, несмотря на уровень оппонента», — сказал Рублев после матча.

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. Рублев сделал 9 эйсов и не совершил ни одной двойной ошибки.

Счет в финале стал 1-0 в пользу России. В следующем матче Даниил Медведев встретится с Маттео Берреттини.