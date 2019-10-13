Медведев не уверен, что сможет выступить в Москве

Россиянин Даниил Медведев, ставший победителем «Мастерса» в Шанхае, отметил, что его участие в «ВТБ Кубке Кремля» пока под вопросом.

— Сейчас я поеду в Москву и надо посмотреть, как будет реагировать на это мое тело, — сказал Медведев в эфире телеканала Eurosport. — Плюс 9-часовой перелет и разница во времени. Не хочу никого обнадеживать, все будет по ощущениям. Но пока план прежний по турнирам — Москва, Вена, Париж, Лондон, но как получится — никто пока не знает.

Это был шестой финал Медведева на шестом турнире из шести, в которых принял участие после Уимблдона, и на третьем «Мастерсе» (после Монреаля и Цинциннати) подряд.