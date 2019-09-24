Маррей с победы стартовал на турнире в Чжухае

Британец Энди Маррей вышел во второй круг турнира в Чжухае (Китай). В матче первого раунда в трех сетах он обыграл американца Тенниса Сандгрена — 6:3, 6:7 (6:8), 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 40 минут.

Во втором круге Маррей встретится с австралийцем Алексом де Минауром, который посеян под седьмым номером.

Чжухай (Китай)

Турнир ATP Zhuhai Open

Призовой фонд 931 335 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Энди Маррей (Великобритания) — Теннис Сандгрен (США) — 6:3, 6:7(6:8), 6:1