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21 марта, 18:01

Маррей после победы над Берреттини: «Есть еще порох в пороховницах»

Алина Савинова
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Британский теннисист Энди Маррей оставил послание на телекамере после победы над итальянцем Маттео Берреттини в первом круге турнира в Майами.

«Есть еще порох в пороховницах», — написал спортсмен.

Энди Маррей.
Фото Скриншот трансляции
Послание Энди Маррея.
Фото Скриншот трансляции

Маррей обыграл Берреттини в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался 2 часа 47 минут. Следующим соперником британца будет Томас Мартин Этчеверри из Аргентины.

36-летний теннисист является трехкратным победителем турниров «Большого шлема», а также двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде. На данный момент спортсмен занимает 62-е место в рейтинге ATP.

Теннис
Маттео Берреттини
Энди Маррей
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