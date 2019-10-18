Мама Джоковича расстраивается, что болельщики больше поддерживают Надаля и Федерера

Дияна Джокович, мать первой ракетки мира Новака Джоковича, рассказала, что переживает по поводу отношения фанатов к ее сыну. По мнению Джокович, болельщики гораздо сильнее поддерживают Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, несмотря на успехи серба. Она вспомнила финал Уимблдона-2019, в котором Джокович победил Федерера в пяти сетах.

— Я заняла место и молилась богу, — цитирует GQ маму Джоковича. — Не в первый раз все поддерживают Федерера. Но Новак использовал энергию толпы и думал, что они поддерживают его.

Когда Новак был номером 3, все нормально — эти ребята были номером 1 и 2. Но затем он стал номером 2, возможно, им это не понравилось. Я очень переживала. Его задача сейчас — быть лучшим в мире. Для этого ему нужно больше «шлемов».