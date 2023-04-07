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Сегодня, 17:05

Корда снялся с «Мастерса» в Монте-Карло, Тим и Сонего получили wild cards

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американский теннисист Себастьян Корда пропустит «Мастерс» в Монте-Карло.

22-летний спортсмен пока не восстановился после травмы запястья. В основной сетке Корду заменит Микаэль Имер.

Также организаторы грунтового турнира в Монте-Карло объявили имена обладателей wild cards. Ими стали австрийский теннисист Доминик Тим и итальянец Лоренцо Сонего.

«Мастерс» в Монте-Карло пройдет с 9 по 16 апреля. Действующим победителем турнира является греческий теннисист Стефанос Циципас.

Теннис
Доминик Тим
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