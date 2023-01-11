Коккинакис: «Если я хорошо подаю, то чувствую, что у меня есть шанс победить многих парней»

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым во втором круге турнира ATP 250 в Аделаиде.

«У меня остались самые лучшие воспоминания об этом корте. Прошлый год был невероятным по ощущениям. Это то, о чем ты мечтаешь в детстве, и играть перед вами, ребята, в такой атмосфере, — это невероятно.

Это большая часть моей игры. Если я хорошо подаю, то чувствую, что у меня есть шанс победить многих парней. Когда появились новые мячи, я попытался немного сбавить темп своей подачи и нанести удар, чтобы попасть четко в цель. К счастью, было всего лишь несколько неудачных попыток», — приводит пресс-служба ATP слова Коккинакиса.

В четвертьфинале турнира в Аделаиде австралийский теннисист сыграет с Миомиром Кецмановичем (Сербия, 6).