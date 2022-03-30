Алькарас и Кецманович вышли в четвертьфинал турнира в Майами
Сербский теннисист Миомир Кецманович одержал победу в четвертом круге турнира в Майами. В трех сетах он переиграл американца Тэйлора Фритца — 3:6, 6:1, 6:4.
Следующим соперником серба будет испанец Карлос Алькарас, который выиграл у грека Стефаноса Циципаса — 7:5, 6:3.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Миомир Кецманович (Сербия) — Тэйлор Фритц (США, 11) — 3:6, 6:1, 6:4
Карлос Алькарас (Испания, 14) — Стефанос Циципас (Греция, 3) — 7:5, 6:3
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