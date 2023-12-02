Кирьос признался, что сожалеет о некоторых своих действиях на корте

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, как сейчас оценивает свое эмоциональное поведение на корте, которым он отличался в прошлом.

«Раньше на турнирах и иногда даже на тренировках мне требовались дополнительные охранники. Люди ненавидели меня, не хотели видеть на кортах. Раньше я был зациклен, зная, что это может испортить кому-то день. Иногда, когда я просматриваю свои лучшие моменты, понимаю, что, вероятно, мне не следовало этого делать. Очевидно, я сожалею о некоторых моих действиях. Я не собираюсь сидеть здесь и говорить, что это всегда было оправдано. Раньше мне это нравилось. Сейчас уже не так. Лучше быть любимым, тем, кого ценят и поддерживают», — сказал Кирьос.

28-летний австралиец является победителем одного турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2022), а также победителем 11 турниров ATP.

В этом сезоне австралиец принял участие только в одном турнире. Остальные соревнования спортсмен пропустил из-за травм колена и запястья.