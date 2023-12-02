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Сегодня, 12:26

Надаль пригласил Фиса в свою академию в Кувейте для совместных тренировок

Алина Савинова
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль пригласил французского теннисиста Артура Фиса потренироваться с ним в Кувейте в течение недели.

«Он очень любезно пригласил меня. Я собираюсь отдать все свои силы. Постараюсь не слишком увлекаться ударами справа (улыбается). Я собираюсь получить от этого максимальную пользу», — сказал Фис.

Ранее стало известно, что в начале декабря 37-летний испанец отправится в свою академию в Кувейте, где будет работать над интенсивностью тренировок. В конце месяца он вылетит в Австралию. Перед Australian Open-2024 Надаль примет участие в турнире в Брисбене, который пройдет с 31 декабря по 7 января.

19-летний Фис является победителем одного турнира ATP в одиночном разряде, а также победителем одного юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде.

Источник: https://tennis-infinity.com/atp/rafael-nadal-invites-teenage-prodigy-to-prepare-him-for-2024-season-in-kuwait
Теннис
Рафаэль Надаль
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