Тренер Синнера: «Янник — акула, охотник. Он еще может совершенствоваться»

Тренер итальянского теннисиста Янника Синнера Симоне Ваньоцци высказался об игре своего подопечного в концовке сезона-2023.

«Янник — акула, охотник. Когда он чувствует запах крови, он не позволяет своей добыче уйти. Но эта уверенность вызвана еще и тем, что он знает, как много работал, чтобы попасть туда, где он сейчас. Если ты знаешь, что с чем-то не справился, ты начинаешь нервничать. У Янника совесть чиста, поэтому он спокоен. В его матчах с Джоковичем побеждает более агрессивный игрок. Мы уже видели это в Турине, а теперь и в Малаге.

Он еще может и должен совершенствоваться во многих аспектах, особенно с физической точки зрения. А также в тактике. Необходимо стабилизировать подачу, в последнее время она часто работает хорошо, но должна стать еще более эффективной», — приводит слова Синнера Ubitennis.

22-летний Синнер завоевал четыре титула на уровне ATP в этом году и завершил сезон на четвертой строчке в мировом рейтинге. В конце 2023 года теннисист со сборной Италии выиграл Кубок Дэвиса.