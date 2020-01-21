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Карен Хачанов — о выходе во второй раунд: «Получился тяжелый матч. Я рад, что смог выиграть»

10:01
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Российский теннисист Карен Хачанов подвел итоги победы в матче первого раунда Australian Open против Марио Мартинеса (4:6, 6:4, 7:6, 6:3).

— Когда попадаешь в сетке на квалифаера, с одной стороны кажется, что соперник низкого рейтинга и у тебя больше шансов, — сказал Хачанов в эфире Eurosport. — С другой стороны, он уже сыграл три матча, набрался уверенности и привык к условиям.

Я примерно знал, что ожидать от испанца — будет бороться за каждый мяч, едить по корту. Поэтому получился тяжелый матч. Я рад, что смог выиграть.

— В ноябре ты объявил о сотрудничестве с новым тренером. Как распределяются обязанности между Фредриком Розенгреном и Ведраном Мартичем?

— В основном со мной будет ездить Фредрик. С Ведраном пока не определились, будем ли мы продолжать. После двух лет интенсивной работы он немного устал, хочет побыть дома и набраться энергии. Будем смотреть, надо решить насчет второго тренера.

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