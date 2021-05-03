Карацев победил Умбера в первом круге турнира в Мадриде
13:52
Российский теннисист Аслан Карацев победил француза Уго Умбера в первом круге турнира ATP в Мадриде — 7:5, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Карацев сделал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку, реализовав два брейк-пойнта из шести.
Во втором круге россиянин сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 614 465 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Аслан Карацев (Россия) — Уго Умбер (Франция) — 7:5, 6:4
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