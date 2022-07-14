Доминик Тим обыграл Баутисту Агута во втором круге турнира в Бостаде
Австриец Доминик Тим обыграл испанца Роберто Баутисту Агута во втором круге турнира ATP в Бостаде (Швеция) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4.
Следующим соперником Тима станет победитель пары Себастьян Баэс (Аргентина) — Алехандро Давидович Фокина (Испания).
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Nordea Open
Призовой фонд 597 900 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Доминик Тим (Австрия) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 4) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4
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