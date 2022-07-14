Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:51

Доминик Тим обыграл Баутисту Агута во втором круге турнира в Бостаде

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Австриец Доминик Тим обыграл испанца Роберто Баутисту Агута во втором круге турнира ATP в Бостаде (Швеция) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4.

Следующим соперником Тима станет победитель пары Себастьян Баэс (Аргентина) — Алехандро Давидович Фокина (Испания).

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 597 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Доминик Тим (Австрия) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 4) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4

Теннис
Доминик Тим
0
Читайте также
Восходящая звезда российского спорта умерла в 20 лет: врачи не замечали врожденного заболевания
Региональные бюджеты, Галицкий, букмекеры и «Газпром». Кто сейчас дает деньги российским футбольным клубам
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев — о выходе в четвертьфинал в Бостаде: «В этом году произошло столько хорошего и плохого в моей игре, мне нужно найти середину»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости