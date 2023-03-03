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Сегодня, 15:53

Кафельников заявил, что к Медведеву вернулась уверенность

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Самый титулованный теннисист в российской истории Евгений Кафельников поделился ожиданиями от полуфинала турнира АТР 500 в Дубае между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.

«Я небольшое предпочтение отдаю Джоковичу, несмотря на то что Медведев в последнее время играет неплохо, к нему вернулась уверенность. Но все равно, как мне кажется, фаворитом в этом матче будет Джокович», — приводит слова Кафельникова «Газета.Ru».

Матч между Медведевым и Джоковичем пройдет 3 марта. В другом полуфинальном матче встретятся действующий победитель турнира в Дубае россиянин Андрей Рублев и представитель Германии Александр Зверев.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/03/19879093.shtml?updated
Теннис
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
Новак Джокович
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