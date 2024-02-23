Алькарас — об успехах Синнера: «Никакого секрета нет, он очень много работал»

Испанский теннисист Карлос Алькарас предположил, с чем связан прогресс итальянца Янника Синнера.

«Я всегда говорил, что никакого секрета нет. Он очень много работал, и это видно. В каждом турнире он очень сосредоточен на том, что ему нужно сделать, он трудолюбивый. Синнер изменился и стал более профессионально относиться к своему делу. Раньше он тоже был профессионалом, но теперь еще больше. Он работает каждый день. Повседневная работа окупается, и именно это произошло с Янником Синнером. Я рад за него и его команду», — цитирует Алькараса Marca.

В этом сезоне 22-летний Синнер выиграл два турнира — он стал победителем Открытого чемпионата Австралии и соревнования в Роттердаме. Всего на его счету 12 титулов ATP (из них 11 — в одиночном разряде).

Синнер поднялся на третью строчку в обновленном рейтинге АТР, обойдя россиянина Даниила Медведева.