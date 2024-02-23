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23 февраля, 17:24

Алькарас — об успехах Синнера: «Никакого секрета нет, он очень много работал»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас предположил, с чем связан прогресс итальянца Янника Синнера.

«Я всегда говорил, что никакого секрета нет. Он очень много работал, и это видно. В каждом турнире он очень сосредоточен на том, что ему нужно сделать, он трудолюбивый. Синнер изменился и стал более профессионально относиться к своему делу. Раньше он тоже был профессионалом, но теперь еще больше. Он работает каждый день. Повседневная работа окупается, и именно это произошло с Янником Синнером. Я рад за него и его команду», — цитирует Алькараса Marca.

В этом сезоне 22-летний Синнер выиграл два турнира — он стал победителем Открытого чемпионата Австралии и соревнования в Роттердаме. Всего на его счету 12 титулов ATP (из них 11 — в одиночном разряде).

Синнер поднялся на третью строчку в обновленном рейтинге АТР, обойдя россиянина Даниила Медведева.

Источник: https://www.marca.com/en/tennis/2024/02/21/65d5fae9ca4741b6378b45d4.html
Теннис
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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