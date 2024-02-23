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23 февраля, 20:02

Хачанов обыграл Попырина и вышел в финал турнира в Дохе

Сергей Разин
корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото AFP

Российский теннисист Карен Хачанов в полуфинале турнира в Дохе обыграл австралийца Алексея Попырина со счетом 7:6 (14:12), 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут. На счету 27-летнего россиянина 6 эйсов, двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В финале турнира Хачанов встретится с победителем матча Якуб Меншик (Чехия) — Гаэль Монфис (Франция).

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 395 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Карен Хачанов (Россия, 2) — Алексей Попырин (Австралия) — 7:6 (14:12), 6:2

Карен Хачанов
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