Меншик: «В теннисе меня вдохновляет Джокович. Если бы не он, меня бы здесь не было»

116-я ракетка мира Якуб Меншик рассказал, что серб Новак Джокович вдохновил его на занятия теннисом.

«В теннисе меня вдохновляет Новак Джокович. Благодаря ему я начал играть в теннис. Он мой самый большой кумир. Если бы не он, меня бы здесь не было. Как я попал в теннис? Мне тогда было четыре года. Перед моим домом есть два открытых теннисных корта, и я спросил маму и папу, могу ли я тоже попробовать поиграть в теннис. Так началась моя карьера», — приводит Tennis365 слова чеха.

22 февраля 18-летний Меншик в четвертьфинале турнира в Дохе (Катар) победил российского теннисиста Андрея Рублева (4:6, 6:7 (6:8)). На стадии полуфинала он сыграет против француза Гаэля Монфиса.