Хачанов станет отцом

Россиянин Карен Хачанов, пробившийся в четвертьфинал Roland Garros после победы над аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро, рассказал, что скоро станет отцом. Он также добавил, что супруга поддерживает его на трибунах.

– Моя супруга беременна, но она была на трибунах – для нее это не слишком волнительно, – приводит пресс-служба турнира слова Хачанова. – Но "Ролан Гаррос" будет последним турниром, на который она отправилась со мной до родов, потом она не сможет путешествовать. Ждем рождения ребенка уже в сентябре.

Следующим соперником Хачанова станет австриец Доминик Тим.