17:43 | Теннис — ATP

Хачанов проиграл Сонего во втором круге турнира в Монте-Карло

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Российсий теннисист Карен Хачанов уступил итальянцу Лоренцо Сонего в матче второго круга турнира ATP в Монте-Карло - 7:6 (7:4), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты.

В следующем матче Сонего встретится с победителем пары Мартон Фучович (Венгрия) - Кэмерон Норри (Великобритания) 

Монте-Карло (Монако) 

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters 

Призовой фонд 5 207 405 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Лоренцо Сонего (Италия, Q) - Карен Хачанов (Россия, 8) - 7:6 (7:4), 6:4

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