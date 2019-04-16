Хачанов проиграл Сонего во втором круге турнира в Монте-Карло

Российсий теннисист Карен Хачанов уступил итальянцу Лоренцо Сонего в матче второго круга турнира ATP в Монте-Карло - 7:6 (7:4), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты.
В следующем матче Сонего встретится с победителем пары Мартон Фучович (Венгрия) - Кэмерон Норри (Великобритания)
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Лоренцо Сонего (Италия, Q) - Карен Хачанов (Россия, 8) - 7:6 (7:4), 6:4
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