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Сегодня, 05:16

Медведев вышел в полуфинал турнира в Лос-Кабосе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в четвертьфинале турнира в Лос-Кабосе. В двух сетах он переиграл Рикардаса Беранкиса из Литвы — 6:2, 6:2.

За выход в финал россиянин поборется с сербом Миомиром Кецмановичем, который обыграл американца Брэндона Накашима.

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Abierto de Tenis Mifel

Призовой фонд 822 110 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия) — Рикардас Беранкис (Литва) — 6:2, 6:2

Миомир Кецманович (Сербия) — Брэндон Накашима (США) — 6:2, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/loscabos/2022/1/3/
Теннис
Даниил Медведев
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