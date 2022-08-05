Медведев вышел в полуфинал турнира в Лос-Кабосе
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в четвертьфинале турнира в Лос-Кабосе. В двух сетах он переиграл Рикардаса Беранкиса из Литвы — 6:2, 6:2.
За выход в финал россиянин поборется с сербом Миомиром Кецмановичем, который обыграл американца Брэндона Накашима.
Лос-Кабос (Мексика)
Турнир ATP Abierto de Tenis Mifel
Призовой фонд 822 110 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Даниил Медведев (Россия) — Рикардас Беранкис (Литва) — 6:2, 6:2
Миомир Кецманович (Сербия) — Брэндон Накашима (США) — 6:2, 6:4
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