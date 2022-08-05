Медведев вышел в полуфинал турнира в Лос-Кабосе

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в четвертьфинале турнира в Лос-Кабосе. В двух сетах он переиграл Рикардаса Беранкиса из Литвы — 6:2, 6:2.

За выход в финал россиянин поборется с сербом Миомиром Кецмановичем, который обыграл американца Брэндона Накашима.

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Abierto de Tenis Mifel

Призовой фонд 822 110 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия) — Рикардас Беранкис (Литва) — 6:2, 6:2

Миомир Кецманович (Сербия) — Брэндон Накашима (США) — 6:2, 6:4