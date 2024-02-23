Монфис уступил 116-й ракетке мира в полуфинале турнира в Дохе

Французский теннисист Гаэль Монфис в полуфинале турнира в Дохе уступил Якубу Меншику из Чехии со счетом 4:6, 6:1, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 57 минут. На счету 37-летнего француза 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

В финале турнира 116-я ракетка мира встретится с россиянином Кареном Хачановым.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 395 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Якуб Меншик (Чехия) — Гаэль Монфис (Франция, WC) — 6:4, 1:6, 6:3