Хачанов и Рублев вышли в полуфинал турнира в Пекине
16:11
Российские теннисисты Карен Хачанов/Андрей Рублев вышли в полуфинал турнира в Пекине. Они обыграли американо-немецкую пару Джон Изнер/Александр Зверев — 6:4, 3:6, 10:8. Матч продолжался 1 час 16 минут.
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 515 225 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Джон Изнер/Александр Зверев (США/Германия) — 6:4, 3:6, 10:8
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