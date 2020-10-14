Хачанов и Рублев уступили в четвертьфинале парного турнира в Петербурге

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев в четвертьфинале парного турнира в Санкт-Петербурге уступили Александру Бублику и Райлли Опелке со счетом 3:6, 6:1, 9:11.

Встреча длилась 1 час 4 минуты. Россияне трижды подали навылет, а также совершили одну двойную ошибку.

В полуфинале Бублик и Опелка встретятся с победителями пары Марсело Демолитер/Матве Мидделкоп (Бразилия/Голландия) — Тэйлор Фриц/Кэмерон Нори (США/Великобритания).

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Александр Бублик/Райлли Опелка (Казахстан/США) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:3, 1:6, 11:9