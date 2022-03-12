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Сегодня, 04:07

Хачанов и Эванс уступили Звереву и Голубеву на турнире в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент

Российский теннисист Карен Хачанов в паре с британцем Дэниэлом Эвансом уступил в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе немцу Александру Звереву и Андрею Голубеву из Казахстана.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 5:7, 3:6. Хачанов и Эванс сделали три эйса и одну двойную ошибку, а также не реализовали ни одного брейк-пойнта.

Ранее Аслан Карацев и Андрей Рублев вышли во второй круг, обыграв испанцев Роберто Баутисту-Агута и Алехандро Давидовича Фокину.

Александр Зверев (теннис)
Карен Хачанов
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