Хачанов и Эванс уступили Звереву и Голубеву на турнире в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Карен Хачанов в паре с британцем Дэниэлом Эвансом уступил в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе немцу Александру Звереву и Андрею Голубеву из Казахстана.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 5:7, 3:6. Хачанов и Эванс сделали три эйса и одну двойную ошибку, а также не реализовали ни одного брейк-пойнта.

Ранее Аслан Карацев и Андрей Рублев вышли во второй круг, обыграв испанцев Роберто Баутисту-Агута и Алехандро Давидовича Фокину.