Матч Медведев — Махач на турнире ATP в Индиан-Уэллсе состоится сегодня в 22.00

Стало известно время матча второго круга турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США) между первой ракеткой мира Даниилом Медведевым и Томашем Махачем.

Игра с участием россиянина и чеха состоится сегодня, 12 марта, начало — в 22.00 (мск).

Победитель матча Медведев — Махач сыграет в третьем круге с победителем игры Филип Краинович (Сербия) — Гаэль Монфис (Франция).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 9 по 20 марта, призовой фонд — 8 584 055 долларов.