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Сегодня, 09:11

Стало известно время начала матча Даниил Медведев — Томаш Махач на турнире в Индиан-Уэллсе

Матч Медведев — Махач на турнире ATP в Индиан-Уэллсе состоится сегодня в 22.00
Иван Торопцев
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Стало известно время матча второго круга турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США) между первой ракеткой мира Даниилом Медведевым и Томашем Махачем.

Игра с участием россиянина и чеха состоится сегодня, 12 марта, начало — в 22.00 (мск).

Победитель матча Медведев — Махач сыграет в третьем круге с победителем игры Филип Краинович (Сербия) — Гаэль Монфис (Франция).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 9 по 20 марта, призовой фонд — 8 584 055 долларов.

Теннис
Даниил Медведев
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