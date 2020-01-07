Фоньини обыграл Изнера и принес Италии победу над США на ATP Cup
17:16
Итальянский теннисист Фабио Фоньини обыграл американца Джона Изнера со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в рамках матча между Италией и США в групповом турнире ATP Cup. Ранее Стефано Травалья обыграл Тэйлора Фритца, поэтому матч завершился победой итальянцев.
Австралия
ATP Cup
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа D (Перт)
Италия — США
Фабио Фоньини — Джон Изнер — 6:4, 7:6 (7:5)
Стефано Травалья — Тэйлор Фритц — 7:6 (7:3), 7:6 (7:1)
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