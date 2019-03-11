Федерер вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Швейцарский теннисист Роджер Федерер во втором круге турнира АТР в Индиан-Уэллсе обыграл немца Петера Гойовчика - 6:1, 7:5. Также в следующий раунд вышли аргентинец Диего Шварцман и японец Кеи Нишикори.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Роджер Федерер (Швейцария, 4) - Петер Гойовчик (Германия) - 6:1, 7:5
Диего Шварцман (Аргентина, 25) - Роберто Карбальес Баэна (Испания) - 6:3, 6:1
Кеи Нишикори (Япония, 6) - Адриан Маннарино (Франция) - 6:4, 4:6, 7:6
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