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Федерер рассказал, что он обычно ест перед матчами

09:59
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Швейцарец Роджер Федерер отметил, что перед матчами обычно ест салат и макароны.

— Если мы в хорошем ресторане, я ем почти все, — цитирует Федерера Tennis World USA. — В том числе и морских ежей.

— Я не очень хорошо готовлю, поэтому хорошо когда рядом жена или мама рядом. Обычно перед матчами ем салат и макароны и до сих пор это приносило результат. Ведь на протяжении всей теннисной карьеры я был вегетарианцем.

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