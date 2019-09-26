Федерер рассказал, что он обычно ест перед матчами

Швейцарец Роджер Федерер отметил, что перед матчами обычно ест салат и макароны.

— Если мы в хорошем ресторане, я ем почти все, — цитирует Федерера Tennis World USA. — В том числе и морских ежей.

— Я не очень хорошо готовлю, поэтому хорошо когда рядом жена или мама рядом. Обычно перед матчами ем салат и макароны и до сих пор это приносило результат. Ведь на протяжении всей теннисной карьеры я был вегетарианцем.