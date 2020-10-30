Немецкий теннисист Александр Зверев ответил на обвинения бывшей девушки Ольги Шарыповой. Россиянка заявила, что спортсмен в домашнем насилии.

«Увидел в СМИ обвинения со стороны моей бывшей девушки Ольги Шарыповой. Абсолютно необоснованно. Очень печальная ситуация. Ее слова меня сильно расстроили. Мы знаем друг друга с детства, многое вместе пережили. Мне очень жаль, что она делает подобные заявления. Это неправда. Мы состояли в отношениях, но это было давно. Не знаю, почему Ольга сейчас делает подобные заявления. Очень надеюсь, что мы найдём способ решить данный инцидент, не потеряв уважения друг к другу», — написал Зверев в Twitter.