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Сегодня, 09:09

Джокович рассказал, считает ли он Надаля своим главным соперником

Виктория Кравченко
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Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что считает Рафаэля Надаля своим главным соперником.

«Надеюсь, ради всего теннисного мира, что он сможет играть как можно больше, весь сезон. Я не знаю, как он себя чувствует, но, судя по его словам, он готов вернуться и, возможно, сделает это в Австралии», — цитирует Джоковича AS.

19 ноября 36-летний сербский теннисист в седьмой раз в карьере выиграл Итоговый чемпионат ATP, обыграв в финале 22-летнего итальянца Янника Синнера — 6:3, 6:3.

Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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