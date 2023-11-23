Джокович рассказал, считает ли он Надаля своим главным соперником

Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что считает Рафаэля Надаля своим главным соперником.

«Надеюсь, ради всего теннисного мира, что он сможет играть как можно больше, весь сезон. Я не знаю, как он себя чувствует, но, судя по его словам, он готов вернуться и, возможно, сделает это в Австралии», — цитирует Джоковича AS.

19 ноября 36-летний сербский теннисист в седьмой раз в карьере выиграл Итоговый чемпионат ATP, обыграв в финале 22-летнего итальянца Янника Синнера — 6:3, 6:3.