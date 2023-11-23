Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 12:41

Бывшая 3-я ракетка мира Налбандян обвиняется в домогательствах и преследовании

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший аргентинский теннисист Давид Налбандян обвинен в домогательствах и преследовании своей бывшей партнершей, сообщает газета La Nacion.

По данным источника, девушка нашла камеру, которая была спрятана в вентиляционном отверстии над кроватью в ее квартире. Налбандян признался в голосовом сообщении, что в июне прошлого года установил камеру, но, по его словам, он ничего не видел, так как устройство не работало.

Бывшую девушку Налбандян зовут Арасели Торрадо. Она подала на экс-теннисиста заявление в суд о домогательствах.

41-летний Налбандян — финалист Уимблдона-2002, победитель Итогового турнира ATP (2005) и 11 турниров в одиночном разряде.Он также является трехкратным финалистом Кубка Дэвиса (2006, 2008 и 2011) в составе сборной Аргентины.

Теннис
Давид Налбандян
1
0
Читайте также
Поцелуй, массовая драка полиции и фанатов, победа Аргентины над Бразилией
Возвращение Бивола и Уайлдера, Джошуа против стойкого шведа: вся информация о турнире боксеров в Саудовской Аравии
Девять эвакуированных из сектора Газа человек были госпитализированы
В Израиле заявили о нескольких этапах освобождения заложников в секторе Газа
ФБР завершило расследование взрыва машины на мосту между США и Канадой
Бойцы группировки войск «Центр» поразили около 50 артиллерийских позиций ВСУ
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович рассказал, считает ли он Надаля своим главным соперником

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости