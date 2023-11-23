Бывшая 3-я ракетка мира Налбандян обвиняется в домогательствах и преследовании

Бывший аргентинский теннисист Давид Налбандян обвинен в домогательствах и преследовании своей бывшей партнершей, сообщает газета La Nacion.

По данным источника, девушка нашла камеру, которая была спрятана в вентиляционном отверстии над кроватью в ее квартире. Налбандян признался в голосовом сообщении, что в июне прошлого года установил камеру, но, по его словам, он ничего не видел, так как устройство не работало.

Бывшую девушку Налбандян зовут Арасели Торрадо. Она подала на экс-теннисиста заявление в суд о домогательствах.

41-летний Налбандян — финалист Уимблдона-2002, победитель Итогового турнира ATP (2005) и 11 турниров в одиночном разряде.Он также является трехкратным финалистом Кубка Дэвиса (2006, 2008 и 2011) в составе сборной Аргентины.