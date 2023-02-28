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Джокович — о победе над Махачем: «Он доставил мне немало неприятностей»

Мария Гусева
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над Томашем Махачем из Чехии (6:3, 3:6, 7:6 (7:1) в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ).

«Томаш определенно не играл сегодня как 130-й номер рейтинга. Он доставил мне немало неприятностей. Но, думаю, в важные моменты я смог этому противостоять. Я понимаю, что физически мог бы чувствовать себя лучше. Я действительно боролся с травмой в течение нескольких недель, и мне потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть держать ракетку. Я не так много играл в теннис до турнира в Дубае, поэтому надеюсь, что по ходу турнира смогу повысить свой уровень», — цитирует пресс-служба ATP Джоковича.

Во втором круге турнира Джокович сыграет с Таллоном Грикспором из Нидерландов.

Теннис
Новак Джокович
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Джокович обыграл Махача и вышел во второй круг турнира в Дубае
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