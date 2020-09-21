Джокович обошел Сампраса и стал вторым по количеству недель на первом месте рейтинга ATP

Сербский теннисист Новак Джокович вышел на чистое второе место по количеству недель, проведенных на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, сообщает Twitter ATP.

Djokovic surpasses Sampras ?@DjokerNole is now second for the most weeks at No. 1 in @FedEx ATP Rankings history ? pic.twitter.com/SVYXv6rvTc — ATP Tour (@atptour) September 21, 2020

Джокович довел число недель на первом месте рейтинга ассоциации до 287. По этому показателю 33-летний серб обошел 14-кратного победителя турниров «Большого шлема» американца Пита Сампраса.

Лидером остается швейцарец Роджер Федерер (310 недель).