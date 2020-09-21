Джокович обошел Сампраса и стал вторым по количеству недель на первом месте рейтинга ATP
12:30
Сербский теннисист Новак Джокович вышел на чистое второе место по количеству недель, проведенных на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, сообщает Twitter ATP.
Джокович довел число недель на первом месте рейтинга ассоциации до 287. По этому показателю 33-летний серб обошел 14-кратного победителя турниров «Большого шлема» американца Пита Сампраса.
Лидером остается швейцарец Роджер Федерер (310 недель).