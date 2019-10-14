Друг Кирьоса разбил его автомобиль стоимостью в 300 тысяч долларов

Друг австралийского теннисиста Ника Кирьоса разбил автомобиль спортсмена Dodge Challenger SRT Demon, стоимость которого оценивается в 300 тысяч долларов, сообщает Daily Mail. В результате ДТП никто не пострадал, но транспортное средство было повреждено.

Сообщается, что сам Кирьосне находился за рулем во время аварии, но его увидели на месте ДТП, когда он доставал вещи из машины.

Напомним, что теннисист был отстранен на 16 недель от турниров и оштрафован на 25 тысяч долларов. Тем не менее, наказание в силу пока не вступит. Теннисисту предоставили испытательный срок на шесть месяцев, начиная с 30 сентября. Австралиец был наказан за оскорбление зрителей и арбитра. Также он сломал две ракетки во время матча.