Донской победил Герасимова и вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Россиянин Евгений Донской вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. В первом круге он обыграл белоруса Егора Герасимова.

Соперником Донского станет победитель матча между Стэном Вавринкой и Дэниэлом Эвансом.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Евгений Донской (Россия, WC) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 6:4, 7:6