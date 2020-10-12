Донской победил Герасимова и вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге
19:58
Россиянин Евгений Донской вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. В первом круге он обыграл белоруса Егора Герасимова.
Соперником Донского станет победитель матча между Стэном Вавринкой и Дэниэлом Эвансом.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 243 790 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Евгений Донской (Россия, WC) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 6:4, 7:6
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